Дептранс рассказал о правилах дорожного движения для самокатов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За первые дни работы проката самокатов жители столицы совершили 60 тысяч поездок. Департамент транспорта Москвы в воскресенье, 11 апреля, рассказал о правилах дорожного движения для самокатов.

В первую очередь при езде стоит быть осторожным. В Дептрансе напомнили, что самокат может разогнаться очень быстро. Также рекомендуется на дороге быть предсказуемыми и не менять резко направление движения.

Повороты на дороге можно обозначать, подняв нужную руку в сторону, а как сигнал торможения использовать поднятую руку вверх. Также ни в коем случае нельзя ездить на самокатах в состоянии алкогольного опьянения, с грузом, без рук на руле, без фонариков в темноте, а также вдвоем.

Отмечается, что велосипедная дорожка также подходит и для езды на самокате. Рекомендуется использовать ее, когда есть возможность. Не стоит забывать, что во время езды по тротуару преимущество движения находится у пешеходов. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточняется, что на пешеходных переходах обязательно нужно спешиваться.

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