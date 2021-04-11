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Сергей Собянин: Москвичи совершили 35 тысяч поездок за первые дни работы велопроката
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин: Москвичи совершили 35 тысяч поездок за первые дни работы велопроката

Никита Абрамов

Город

За первые дни работы велопроката жители столицы совершили 35 тысяч поездок. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На этой неделе открыли сезон велопроката. К этому дню пользователи совершили 35 тысяч поездок. Во время пандемии велопрокат стал еще популярнее, будем расширять инфраструктуру, — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр столицы отметил, что в 2021 году планируется ввести в Москве еще 1000 велосипедов, 500 их которых будут с электроприводом, а также поставить 67 станций проката в новых районах. Кроме того, в планы расширения инфраструктуры велопроката входит установка более тысячи парковок для личных велосипедов.

Читайте также: Более трех тысяч поездок совершили москвичи в первый день работы велопроката

велопрокат в МосквеСергей Собянинвелосипед
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