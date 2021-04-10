Москвичам напомнили о правилах безопасности при езде на велосипеде

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полноценная весна пришла в Москву, а вместе с ней — и желание достать из кладовки велосипед. О правилах дорожного движения для велосипедистов рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Перед каждой поездкой необходимо проверить исправность велосипеда. Во время езды стоит быть предсказуемым — не поворачивать резко и обозначать маневры с помощью жестов. Прямая рука, поднятая вверх, например, означает торможение.

Не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя ездить с большим грузом, который мешает управлению. Передвигаться стоит только по велодорожкам. Если их нет, лучше всего будет прижаться к правому краю дороги.

Знаки дорожного движения действуют и на велосипедистов, поэтому нельзя выезжать на встречную полосу и двигаться по автомагистралям. На пешеходных переходах нужно слезть с велосипеда и идти рядом с ним, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно о том, когда откроются все станции велопроката в городе.

Читайте также: Дептранс опубликовал тарифы на велопрокат в Москве