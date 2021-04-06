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Москвичам рассказали, когда откроются все станции велопроката
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, когда откроются все станции велопроката

Кирилл Николаев

Город

Все станции велопроката в Москве планируется открыть до 12 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в этом году по просьбе пользователей пункты велопроката начали работать в максимально ранний срок (6 апреля). На данный момент приобретено 1862 доступа и совершено 1433 поездки. В настоящее время в столице работают 370 станций и 3188 велосипедов проката.

— Все станции планируем открыть до 12 апреля, а до этого просим проверять, что станция работает, до того, как запарковать велосипед, — говорится в сообщении.

Также москвичам напомнили, что тариф «60 минут + страховка» готовится и появится в продаже до 12 апреля.

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транспортвелопрокатМосква
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