«Как хорошая обувь»: москвичам рассказали, как выбрать велосипед и не прогадать

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В Москве во вторник открывается велосезон, и в разных частях города появятся станции проката. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как выбрать свой велосипед, чтобы не разочароваться в приобретении, и можно ли сэкономить на этой покупке.

— Сейчас велосипедов в магазинах в принципе мало. Из-за того, что в 2020 году заводы простаивали во время карантина, рынок столкнулся с дефицитом. Для поездок по городу нужно выбирать гибридный велосипед. У него геометрия будет приближена к шоссейному велосипеду, но при этом у него будут прямой руль, покрышки пошире. Скоростей будет поменьше. Не надо для города выбирать велосипед с амортизационной вилкой. Это только мешает: она гасит усилия, когда едешь по асфальту. Учитывая то, что Москва строит велодорожки, в городе становится комфортно ездить на городском велосипеде, — рассказала «Вечерней Москве» совладелец велоклуба Velody Дарья Синицына.

По ее словам, женщинам лучше выбирать велосипеды с «дамскими» рамами: на них можно ездить в платье или юбке, а на «мужской» раме это будет некомфортно.

Руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев в беседе с «Вечерней Москвой» отмечает, что подбирать велосипед стоит исходя из собственного роста, при этом исключительно в магазине, а не через интернет.

— Ключевое — подбор по росту, по длине рук. У велосипедов тоже есть ростовка. Нужно приезжать в магазин и примеряться. Не рекомендую заказывать через интернет. Сейчас, кстати, рули не настраиваются на велосипедах. И много разных колес. Кто повыше и поплотнее — 29 дюймов. Но самые стандартные и распространенные — 26 дюймов. Поэтому нужно приехать в магазин и примерить, — говорит он.

Сотрудник веломастерской ToBike Егор Беркут в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что человеку, который не знает, какой купить велосипед, лучше обратиться в мастерскую. Приобретение такого транспорта — дело сугубо индивидуальное.

— В зависимости от потребностей будет подобран велосипед: горный, шоссейный, городской и другой вид. Каждый человек, прежде чем совершать покупку, должен ответить себе на вопросы: где он будет кататься, как часто, как долго, — отмечает он.

В Москве, по словам Беркута, самый популярный вид велосипедов — горный, так как они дешевые. Но их используют в городе не по назначению.

— Самый оптимальный — гибрид или городской велосипед с жесткой вилкой. Если выбираете велосипед бюджетный, надо отказаться от амортизатора, от дисковых тормозов, — добавляет он.

По словам Синицыной, нельзя забывать, что в городе на велопрогулку нужно обязательно надевать шлем и фонарики, чтобы быть заметным.

— Светоотражающие элементы, кстати, не работают так хорошо, как фонарики, — добавляет она.

Цена и качество

Хороший и качественный велосипед стоит свыше 30 тысяч, уверены эксперты. В велосипедах, что стоят дешевле, будут установлены не самые лучшие детали, которые будут быстро изнашиваться.

— В обслуживании будет выходить за первый год столько же, сколько стоит сам велосипед. Вопрос в надежности, долговечности, — говорит Синицына.

Как добавляет Беркут, «хороший велосипед, как и хорошая обувь, не может стоить дешево».

— Велосипед — высокотехнологическое транспортное средство. Он не может стоить дешево, иначе будет одно мучение, когда 10 минут прокатался — и проклял все, — отмечает он.

От покупки подержанного велосипеда стоит отказаться, считает Синицына. Если человек не имеет опыта езды на велосипеде и не разбирается в его составляющих, но очень хочет сэкономить на покупке и взять подержанный транспорт, то стоит обратиться с потенциальным приобретением в веломастерскую.

— По нашему опыту, не было ни одного велосипеда, о котором бы продавец говорил «сел и поехал», и тот таким оказывался. Смотрели в мастерской, оказывалось, что внутри «убиты» подшипники, нет смазки, — отмечает она.

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