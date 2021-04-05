Москвичам напомнили о правилах перевозки велосипеда в транспорте

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жителям столицы напомнили о правилах перевозки велосипеда в московском транспорте. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В Московском метрополитене можно провозить только складные и детские велосипеды. В поездах Московского центрального кольца (МЦК) владельцам соответствующего транспорта нужно заходить в вагон со значком велосипеда и размещаться на специальной площадке.

Кроме того, в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) также нужно заходить с велосипедом в вагон с соответствующим значком. Там для двухколесного транспортного средства предусмотрены специальные крепления. В салон автобуса, электробуса или трамвая пассажирам с велосипедом нужно заходить через вторую дверь и размещать его на накопительной площадке.

Читайте также: Проект планировки территории для строительства Бирюлевской линии метро утвердят до конца года