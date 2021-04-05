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Проект планировки территории для строительства Бирюлевской линии метро утвердят до конца года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проект планировки территории для строительства Бирюлевской линии метро утвердят до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

До конца 2021 года столичные власти утвердят проект планировки территории (ППТ) для строительства Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект уже прошел общественные обсуждения. На данный момент Москомархитектура вносит в него изменения, которые учитывают полученные предложения.

Как отметил заммэра, трасса берет начало на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Она пройдет по таким районам столицы, как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники.

— В соответствии с Генеральным планом города Москвы, актуализированным в части присоединенных территорий, в перспективе предусмотрена возможность сформировать новую диаметральную линию метрополитена, соединив Бирюлевскую линию с проектируемой Рублево-Архангельской линией, с учетом сооружения центрального участка от станции «ЗИЛ» до станции «Деловой центр» и продления Бирюлевской линии в поселение Рязановское Новомосковского административного округа, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что документация по определению конкретного размещения линии и станций на участке продления за МКАД еще не разрабатывалась.

Ранее сообщалось, что Бирюлевская линия столичного метро в будущем может дойти до Щербинки и центра города.

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московское метростроительствоАндрей Бочкарев
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