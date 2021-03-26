Бирюлевская ветка метро может быть продлена до Щербинки

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Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Бирюлевская линия столичного метро в будущем может дойти до Щербинки и центра города. Об этом рассказал главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн в пятницу, 26 марта.

— Если в само Бирюлево мы должны были прийти еще давно, то последние проработки, то, как изменился город сегодня, говорит о том, что эту линию желательно продлить еще и в сторону центра, территории Парка искусств, и тогда Бирюлевская линия становится крайне важной, — поделился он.

Линия представляет собой большую важность уже сейчас, но в перспективе она может дойти до Щербинки и поселения Рязановское, а также обзавестись пересадкой на МЦД-2, приводит слова Крестмейна агентство городских новостей «Москва».

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