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Бирюлевская ветка метро может быть продлена до Щербинки
Метрострой лефортово

Бирюлевская ветка метро может быть продлена до Щербинки

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Бирюлевская линия столичного метро в будущем может дойти до Щербинки и центра города. Об этом рассказал главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн в пятницу, 26 марта.

— Если в само Бирюлево мы должны были прийти еще давно, то последние проработки, то, как изменился город сегодня, говорит о том, что эту линию желательно продлить еще и в сторону центра, территории Парка искусств, и тогда Бирюлевская линия становится крайне важной, — поделился он.

Линия представляет собой большую важность уже сейчас, но в перспективе она может дойти до Щербинки и поселения Рязановское, а также обзавестись пересадкой на МЦД-2, приводит слова Крестмейна агентство городских новостей «Москва».

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