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Соединение Троицкой и Бирюлевской линий метро улучшит транспортную ситуацию в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Соединение Троицкой и Бирюлевской линий метро улучшит транспортную ситуацию в Москве

Виктория Родимкина

Город

Продление Троицкой линии столичного метрополитена от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии позволит разгрузить действующие ветки и пересадочные узлы в центре Москвы. Это улучшит транспортное обслуживание районов Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что реализация проекта существенно улучшит условия транспортного обслуживания южного и юго-западного сектора столицы.

— Будет сформирован транспортно-пересадочный узел между станции «ЗИЛ» Троицкой линии, Бирюлевской линией метро и МЦК, что существенно повысит комфорт передвижения пассажиров и разделит дополнительные пассажиропотоки, — пояснила Юлиана Княжевская.

На станции «ЗИЛ» жители столицы смогут пересесть на Бирюлевскую линию, а также на поезда МЦК. Это позволит сократить время в пути, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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