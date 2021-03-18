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Новый медицинский центр появится в ТиНАО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый медицинский центр появится в ТиНАО

Елизавета Борисова

Город

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы планируют построить медицинский центр. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

— Рабочая группа московской градостроительно-земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности изменит правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу деревня Марушкино (кадастровый №77:18:0170907:41), НАО, — рассказали в пресс-службе.

Возглавляет комиссию заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Такие нововведения позволят возвести медицинский центр площадью до 1270 квадратных метров. На данном этапе участок площадью около 0,13 гектара свободен от застройки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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