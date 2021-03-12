Около 1,3 миллиона «квадратов» ввели в эксплуатацию в Москве за первые два месяца 2021 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве за первые два месяца 2021 года. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Доля жилья в общей сумме введенных в эксплуатацию квадратных метров составляет 700 тысяч.

— Темпы и объемы строительства в Москве остаются стабильно высокими. Ситуация в отрасли рабочая, у нас нет сомнений в том, что годовые плановые показатели будут достигнуты, — пояснил Андрей Бочкарев.

Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона «квадратов» жилья.

Ранее Андрей Бочкарев отмечал, что строительная отрасль столицы практически достигла доковидных показателей. На динамику строительства положительно влияет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

Напомним, всего за 10 лет в столице построено 89,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 36 миллионов квадратных метров жилья. 10 миллионов «квадратов» разной недвижимости построили в 2020 году.

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