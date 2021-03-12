Число рабочих из Москвы и Подмосковья выросло на стройках города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число рабочих из Москвы и Московской области увеличивается на строительных площадках города. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что пандемия коронавируса стала причиной серьезного оттока из Москвы рабочей силы из стран СНГ и ближнего зарубежья. Это повлекло за собой дефицит кадров в строительной отрасли.

— Однако сейчас уже наблюдается тенденция по заполнению освободившихся вакансий, которые чаще всего занимают специалисты из Москвы и области, — отметил Андрей Бочкарев.

Заполняемость вакансий должна позитивно сказаться на темпах реализации городских и инвестиционных проектов.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что строительный сектор выступает «локомотивом экономики» и все заинтересованы в его развитии. Он добавил, что, по данным рекрутинговых агентств, только за месяц число резюме в сферах строительства и недвижимости в Москве выросло на три процента.

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