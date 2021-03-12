Андрей Бочкарев: Строительная отрасль практически вернулась к доковидным показателям

Фото: Depstroimos

Строительная отрасль столицы показывает хорошие темпы роста, которые почти достигли показателей до ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, спад заболеваемости коронавирусом заметно влияет на динамику строительства в городе.

— Объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут, и уже можно говорить о том, что московская строительная отрасль практически вернулась к доковидным показателям, — отметил Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день по многим проектам специалисты наверстали образовавшиеся из-за пандемии отставания. Помимо этого, все финансовые и организационные вопросы бюджетных строек решены в полном объеме. Андрей Бочкарев подчеркнул, что крупные инвесторы и девелоперы также обеспечивают строительные процессы.

Кроме того, спрос на рабочих отдельных специальностей сохраняется. Тем не менее ожидается, что с помощью организационных решений на федеральном и региональном уровнях в скором времени он будет ликвидирован, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Историческое здание начала XX века отреставрируют в центре Москвы