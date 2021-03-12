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Историческое здание начала XX века отреставрируют в центре Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Историческое здание начала XX века отреставрируют в центре Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Пожарский переулок Карта всех событий

Историческое здание в Пожарском переулке, построенное в 1908 году, приведут в порядок. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Здание в центре Москвы было построено по проекту архитектора Петра Ушакова. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что планируется отреставрировать исторический памятник до 1 декабря 2021 года. В порядок приведут фасад здания и декоративные элементы. Помимо этого, специалисты отремонтируют водосток, двери, крыши и инженерные системы.

— Все предстоящие работы были одобрены экспертами во время согласования проекта реставрации. Она пройдет под контролем Мосгорнаследия, — добавил Алексей Емельянов.

Памятник относится к объектам культурного наследия. Изображения грифонов, лепные медальоны с львиными масками, парные пилястры и другие важные элементы будут отреставрированы. Специалисты обработают все поверхности специальными составами. Также в рамках работ заменят инженерные сети и оборудование, канализацию, системы газо- и водоснабжения.

Уточняется, что здание относится к выявленным объектам культурного наследия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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