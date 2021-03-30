Рафик Загрутдинов: Столица реализует самые масштабные инфраструктурные проекты

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время посещения одного из городских мероприятий в концертном зале «Зарядье». / Фото: Департамент строительства города Москвы

На Большой кольцевой линии столичного метро ожидается пополнение: две станции «Народное Ополчение» и «Мневники» практически готовы к вводу и вскоре примут первых пассажиров.

Столица продолжает строить самое протяженное в мировой истории подземное кольцо. Мегапроект ускоряют — за неполные два года новую линию готовы полностью сдать в эксплуатацию. Какие проекты помогут решить главные проблемы российского мегаполиса, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, мы видим, как создается Большое кольцо столичного метро: работы развернуты на всех участках, строители трудятся круглосуточно. Какие станции Большого кольца будут построены в этом году?

— В текущем году будет построено 11 станций Большой кольцевой линии метрополитена. Две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники» уже готовы и скоро примут первых пассажиров. До конца года мы построим еще девять станций подземного кольца. Речь идет сразу о трех участках: западном, юго-западном и южном. Кроме того, в нынешнем году в составе линии заработает станция «Каховская». Ее реконструируют.

— Когда можно ждать полного завершения основных работ по сооружению нового кольца? И как изменится карта столичной подземки после его полноценного запуска?

— Линия строится поэтапно. С 2017 года работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, а в 2022 году мы планируем полностью ее «замкнуть». С появлением новой кольцевой линии пассажиры смогут сэкономить до 30 минут на каждой поездке. Большое кольцо обеспечит пересадку на метрополитен с Курского, Рижского, Горьковского, Киевского, Белорусского, Савеловского направлений Московской железной дороги, а также с Октябрьской железной дороги. Со станций Большой кольцевой линии можно будет сделать 23 пересадки на другие направления метро, пересесть на Московское центральное кольцо. Удобно будет и тем пассажирам, которые пользуются первыми двумя Московскими центральными диаметрами — они получат шесть точек пересечения с Большим кольцом.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию десять станций большого метрокольца — шесть из них входят в состав северо-западного участка, еще четыре расположены на северо-восточном отрезке линии. Самое главное: строительство Большой кольцевой линии дает возможность развития транспортной инфраструктуры. Это касается и формирования крупных транспортно-пересадочных узлов, например, таких как: «Нижегородская», «Мичуринский проспект» и «Деловой центр».

— Но ведь некоторые пересадки между станциями на Большом кольце и действующих линиях еще не введены в эксплуатацию. Что осложняет работу и когда она будет завершена на ряде объектов?

— Приведу пример. Станция «Петровский парк» Большой кольцевой линии была открыта в 2018 году в составе первого участка. Пересадку между «Петровским парком» и «Динамо» открыли в декабре прошлого года. Здесь оказались очень сложные грунты, специалисты применяли технологию заморозки грунтов для проходки перехода. К тому же перронный зал станции «Динамо» и ее наземные вестибюли — объекты культурного наследия. Поэтому перед проектировщиками и строителями стояла непростая задача — вписать пересадку в существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного убранства платформенной части. Работу продолжаем и на других не менее легких участках. Так, в соответствии с программой развития Московского метрополитена переход на станцию «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии планируется достроить к концу 2021 года. А пересадку на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии планируется ввести в строй в 2022 году.

По прямой до аэропорта

— Рафик Равилович, давайте поговорим про радиальные направления метро. Какие работы ведутся на других линиях?

— Большая кольцевая линия метро, безусловно, самый масштабный наш проект в области метростроения, но мы продолжаем развитие и действующих линий городской подземки. В настоящее время ведется строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии на севере города, линия выйдет за Московскую кольцевую автодорогу, появится станция «Физтех». Еще одна станция, «Новомосковская», будет построена в Новой Москве на Сокольнической линии.

За «Рассказовкой» Калининско-Солнцевской линии мы возводим еще две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Аэропорт Внуково станет первым в России, куда дойдет метро. В планах завершить работу на этих трех направлениях в 2023 году.

— Если представить более отдаленные перспективы развития метрополитена: какие еще радиальные направления метро могут появиться в ближайшие пять-десять лет?

— Мы сегодня активно ведем строительство новой Троицкой линии метро, возводится участок от станции «Улица Новаторская» до станции «Коммунарка», в перспективе линия будет продлена до Троицка.

Уже в этом году планируем начать строительство первых станций Рублево-Архангельской линии. Еще одна линия у нас сейчас в работе, прорабатывается градостроительная документация Бирюлевской линии метро. Очень нужная эта линия, она обеспечит скоростным подземным транспортом несколько районов Москвы, где еще нет собственных станций. А вот о планах по строительству новых линий говорить пока рано — они должны быть четко увязаны с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта.

Связать районы

— Помимо новых станций Московского метрополитена, решить транспортную проблему такого огромного мегаполиса призваны и современные дороги. Рафик Равилович, какие крупные проекты получат завершение в ближайшие два-три года?

— Начну с цифр: до конца 2023 года планируется построить свыше 205 километров дорог, 82 искусственных сооружения, 52 пешеходных перехода. Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей — Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

Будет завершено создание Северо-Восточной хорды, двух ее строящихся участков: от Открытого шоссе до Ярославского, и от Ярославского шоссе до Дмитровского. Она соединит крупные магистрали: восточный и северный участки Московской кольцевой автодороги, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М-11 «Москва — СанктПетербург» и строящийся дублер М-7 «Волга» скоростную автомобильную дорогу «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Планируется открыть движение по Юго-Восточной хорде, на которой сейчас почти все участки в процессе строительства. Она пройдет от транспортного узла на пересечении СевероВосточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении с 32-м километром Московской кольцевой автодороги. Далее трасса прохождения хорды следует вдоль Курского направления Московской железной дороги до пересечения с магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Планируется завершить строительство Южной рокады. На четырех участках сейчас идут активные работы, по двум ведется проектирование: участок между улицами Кантемировская и Каспийская, транспортная развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицами Верхние Поля и Капотня.

По транспортной развязке на МКАД сейчас проводятся торгово-закупочные процедуры, в ближайшее время начнется строительство.

Южная рокада пройдет от развязки Рублевского шоссе со столичной кольцевой автодорогой до транспортной развязки улицы Верхние Поля с МКАД. Рокада соединит между собой крупные автомобильные магистрали города — МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу и улицу Верхние Поля.

Кроме того, в течение ближайших трех лет планируется завершить реконструкцию всех основных транспортных развязок на столичной кольцевой. В настоящее время две транспортные развязки находятся в строительстве: на пересечении Московской кольцевой автодороги с Осташковским шоссе и с Алтуфьевским шоссе.

— Помимо хорд, какие поперечные связи между районами и округами могут появиться в столице?

— В настоящее время ведется проектирование трех таких крупных связок. Одна из них расположена на юго-западе города и включает в себя путепровод через пути Курского направления Московской железной дороги для соединения улицы 2-я Мелитопольская с улицей Веневская. Ввод этой магистрали намечен на 2024 год. Еще одна дорога, призванная соединить районы города, будет построена на северо-востоке Москвы. Речь идет о путепроводе на пересечении Октябрьского и Савеловского направления Московской железной дороги в сторону улицы Академика Королева. Ввод намечен так же на 2024 год. Годом ранее намерены сдать другой важный объект — путепровод через Октябрьское направление Московской железной дороги в районе Алабушево.

Помимо этого, ведется разработка градостроительной документации еще по двум дорожным объектам на северо-востоке города.

Два путепровода соединят улицы Менжинского, Дудинка и Добролюбова со Складочной. Эти объекты могут появиться на карте города уже в 2024 году.

Обновление жилфонда

— В Москве реализуется еще одна крупная программа в сфере строительства — реновация столичного жилфонда. В каких округах программа реновации столичного жилфонда идет максимально активно?

— На сегодняшний день более 170 объектов находятся в стадии строительства в различных округах столицы. Лидируют по количеству строек Юго-Восточный и Восточный округа — здесь возводят более 50 домов.

— А где сложнее подобрать стартовые площадки для будущих новостроек?

— Сейчас в городе подобрано 489 площадок для строительства домов по реновации. На этих площадках можно построить около 7,8 миллиона квадратных метров жилья. Часть из них располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечня домов, строящихся в рамках второй волны реновации. Работа по подбору новых стартовых площадок продолжается. В настоящее время свободных площадок в районах реновации практически не осталось, и сейчас рассматриваются варианты поиска площадок в проектах комплексного развития территорий или приобретения земель у сторонних собственников.

— Каковы планы по вводу новостроек по программе реновации на этот год?

— Всего нынешнем году в рамках программы реновации планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов — это более 25 тысяч квартир. Ежегодно намерены вводить по миллиону квадратных метров жилья по программе реновации.

Центры притяжения

— А как обстоят дела со строительством объектов здравоохранения? Какие медицинские учреждения смогут расширить свои площади в этом году?

— В текущем году планируется ввести в строй десять объектов здравоохранения. Среди них: инфекционный, амбулаторно-поликлинический, детский корпусы и родильный дом в поселке Коммунарка, терапевтической корпус израильской клиники «Хадасса» на территории Международного медицинского кластера в Сколкове, две подстанции скорой помощи: в городе Московский и в Даниловском районе города. Появятся также две поликлиники и корпус городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева. В настоящее время в стадии строительства находятся 12 поликлиник. Их проектирование и строительство осуществляется в соответствии с требованиями к зонированию и распределению потоков и соответствуют требованиям Московского стандарта плюс.

— Что получит город из спортивных сооружений?

— По программе «Спорт Москвы» в нынешнем году планируется ввести 13 объектов, в том числе три физкультурно-оздоровительных и четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром. Кроме этого, завершим строительство Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» и развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

— Рафик Равилович, а какие объекты культуры сдадут строители в этом году?

— В планах сдать пять объектов. Уже завершена реконструкция здания для Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, скоро заработает новое здание «Театра «Уголок дедушки Дурова». Во втором полугодии откроется павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке. Кроме того, сдадим пешеходный мост в Московском зоопарке через улицу Большая Грузинская и закончим строительство входа со стороны станции метро «Баррикадная».

— А какие объекты образования сдадите?

— В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов образования. Среди них: три школы в районах Левобережный, Савеловский, Некрасовка, шесть учебных корпусов, блок начальных классов в районе Кузьминки, гимназия на 550 мест в районе Останкинский. Один объект, блок начальных классов в Щербинке, мы уже в этом году ввели.

ДОСЬЕ

Рафик Равилович Загрутдинов родился 12 мая 1975 года. Имеет высшее образование, кандидат экономических наук.

1997–1998 — эксперт по оценке имущества «Регионального экспертного центра». 1999–2005 — главный специалист, начальник отдела реструктуризации предприятия и экспертной оценки имущества, первый заместитель председателя комитета Татарстана по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.

2006–2010 — начальник управления реализации национальных и республиканских проектов, замминистра по инвестиционно-финансовой политике Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

2010–2011 — и. о. руководителя Департамента дорожно-мостового строительства Москвы. 2011–2019 — первый замруководителя Департамента строительства Москвы. С января 2020 года — руководитель Департамента строительства Москвы.

ЦИФРА

24 объекта образования на 11 тысяч мест находятся в стадии строительства. Среди них: 7 детсадов и 17 школ.

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