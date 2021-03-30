В Москве появится первая отапливаемая станция метро

Фото: Предоставлено Моспроект-3

Первую отапливаемую наземную станцию метро «Новомосковская» начнут возводить на Сокольнической линии в этом году. «Вечерка» первой публикует проекты станции.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что ее построят по принципиально новой технологии — чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией.

— «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене. Для этого там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, такие как образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах, — пояснил он.

Глава Стройкомплекса добавил, что решение о строительстве теплой станции, вокруг которой к 2025 году сформируется новый район с 1,3 миллиона квадратных метров жилья и более чем миллионом «квадратов» нежилых объектов, инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Необычным станет и внешний вид конечной остановки на красной линии метро. Анна Меркулова, генеральный директор группы компаний «Моспроект-3», отмечает, что «Новомосковскую» оформят в стиле архитектурной бионики.

— Натуральности форм и линий удастся добиться за счет использования архитектурного бетона. Его пластичность позволяет создавать формы любой сложности, — заявила она. — Архитектурный бетон на объектах метрополитена стали применять только недавно, но именно на «Новомосковской», оформленной в стиле биотек, мы максимально раскроем его лучшие свойства и качества — растительная плавность линий и изгибов.

Для наружной и внутренней отделки также используют современные долговечные материалы — натуральный камень и алюминиевые панели.

Разработка проекта уже сейчас потребовала от специалистов нестандартных инженерных решений: вписать технику в конструктивную оболочку и не нарушить архитектурный облик станции.

— Чтобы решить эту сложную задачу, мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса, — пояснила Анна Меркулова. — Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию технологий информационного моделирования.

По ее словам, еще на этапе проектирования информационное моделирование позволило обнаружить и исправить конфликтные точки, а также органично сочетать коммуникации с архитектурой объекта.

Она подчеркнула, что перекомпоновка «Новомосковской» позволила сократить площадь станции.

ЦИФРА

58 километров линий метро и 24 станции подземки намерены построить в ближайшие три года.

КСТАТИ

Сокольническая линия — первая ветка Московского метрополитена. Связывает через центр московские районы Богородское и Сокольники с Хамовниками, проспектом Вернадского и Новой Москвой.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На всех станциях Сокольнической линии вход и выход осуществляется с левой стороны относительно движения поезда. Время в пути по всей линии займет 67 минут.

Читайте также: Участок столичного метро «Беляево» — «Новые Черемушки» откроется досрочно