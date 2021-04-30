Москва получит 400 новых электробусов в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица получит 400 новых электробусов в 2021 году. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— Производство электробусов в Москве будет полностью экологичным — с нулевыми выбросами, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

В данный момент закупаются зарядные станции и улучшается маршрутная сеть, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее стало известно о том, что набор первых участников тестирования сервиса «народного каршеринга» начался в столице.

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