Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Набор первых участников тестирования сервиса «народный каршеринг» начался в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Набор первых участников тестирования сервиса «народный каршеринг» начался в столице

Юлия Павлушова

Город

Регистрация на тестирование проекта «народного каршеринга» открылась в столице. Инициатива получила название «Рули», сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что идет набор первых 100 участников-тестировщиков. Особенностью «народного каршеринга» станет возможность сдавать машину в аренду друзьям или знакомым.

— Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль, из круга знакомых вам людей, — цитирует Максима Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра подчеркнул, что проект может стать удобной опцией, которая должна быть в развивающемся городе.

Ранее москвичам рассказали, во сколько лучше выезжать за город в пятницу.

Читайте также: Цена кусается: от чего зависит стоимость поездки на такси в выходные и можно ли сэкономить

Максим Ликсутовтранспорт в Москвенародный каршеринг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте