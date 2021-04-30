Набор первых участников тестирования сервиса «народный каршеринг» начался в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Регистрация на тестирование проекта «народного каршеринга» открылась в столице. Инициатива получила название «Рули», сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что идет набор первых 100 участников-тестировщиков. Особенностью «народного каршеринга» станет возможность сдавать машину в аренду друзьям или знакомым.

— Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль, из круга знакомых вам людей, — цитирует Максима Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра подчеркнул, что проект может стать удобной опцией, которая должна быть в развивающемся городе.

Ранее москвичам рассказали, во сколько лучше выезжать за город в пятницу.

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