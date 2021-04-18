Цена кусается: от чего зависит стоимость поездки на такси в выходные и можно ли сэкономить

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Высокие цены на такси в Москве в субботу и воскресенье последние две недели связаны в первую очередь с хорошей погодой, а не с забастовкой таксистов против агрегаторов. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по транспорту и такси Роберт Ян. Однако проблема недовольства водителей все же существует, считает специалист.

Ранее один из Telegram-каналов со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что при заказе такси в популярном сервисе с самого утра 17 апреля в Москве наблюдались повышенный спрос и непривычно высокие цены на поездки. Машину приходилось искать 20 минут, а один из таксистов, который приехал на вызов, сказал, что это связано с бойкотом водителей в отношении агрегатора из-за слишком низких заработков.

В Москве монополии нет

Однако Роберт Ян утверждает, что эта информация к столице отношения скорее не имеет. Хотя акции протеста периодически проводятся в различных регионах. Как правило, это те субъекты Российской Федерации, где на рынке такси есть монополия одного федерального агрегатора.

— В этих регионах водители устраивают периодически коллективный выходной день. Во-первых, они реализуют свое право на отдых. А во-вторых, таким образом они показывают пассажирам, что произойдет, если монопольный агрегатор останется без водителей. Потому что возит не агрегатор, а люди. Это оппонирование пассажирам, которые считают, что их в любом случае доставят к месту назначения, — говорит эксперт.

На территории Москвы монополии какого-либо сервиса заказа такси, добавляет он, нет. Хотя наибольшая доля рынка и здесь принадлежит одному игроку. Тем не менее среда в городе очень даже конкурентная.

— Даже если водители отказываются работать в том же «Яндексе», уехать в любом случае можно на машине любого другого агрегатора. Когда речь идет о забастовке в столице — это скорее манипуляция информацией. Цена высокая потому, что выходной день, хорошая погода. У нас каждый выходной день такая ситуация. В прошлые выходные было то же самое, но никто не возмущался. Так что никаких изменений в ситуации на рынке такси в эти выходные нет и не планируется, — уверяет собеседник «ВМ».

Таксисты работают на износ

В столичном такси проблема заключается, как и везде, в финансовых издержках. По словам Яна, для того чтобы водитель такси полностью окупал свои затраты и его чистая прибыль была в районе 20 процентов, нужно зарабатывать 1200–1300 рублей в час. Сюда входят: обслуживание автомобиля, его амортизация, а также нормальный режим труда и отдыха.

Но фактически, отмечает специалист, водители зарабатывают около 500–600 рублей в час, нередко и того меньше. Людям приходится работать на износ, что сказывается на их физическом состоянии. При этом страдает и техника, остающаяся без полноценного планового обслуживания. Цены на запчасти и автомобили на месте ведь тоже не стоят.

— Если человек будет работать без отпуска, ничего хорошего не выйдет. Он просто рухнет. А чтобы получить необходимые 1200 рублей, приходится работать значительно больше безопасной нормы. Да и обслуживание автомобиля происходит сегодня «от неисправности до неисправности». Иначе это приводит к затратам, которые не окупаются, — говорит эксперт.

Как сделать поездку дешевле

Как же в этой ситуации быть пассажирам, для которых, особенно в выходные дни и часы пик, цены кусаются? Возможно ли сэкономить на поездке в такси?

Роберт Ян считает, что понижать тарифы на перевозки уже и так некуда, поскольку поездка в такси сейчас для водителя не соответствует себестоимости услуг. В цену не заложены многие факторы, включая зарплату таксиста и стоимость обслуживания автомобиля. Да и платит человек в зависимости от своих возможностей, проанализированных агрегатором.

Эксперт по транспорту посоветовал в целях экономии во время поездки чередовать виды транспорта. Например, до чего-то добираться на каршеринговом авто, а затем пересаживаться на метро, потом — на такси. Причем чередование возможно круглосуточно. Как известно, в Москве действуют ночные маршруты, проезжающие мимо значительной части станций метро. Выйдя возле них, добраться до дома все равно будет дешевле, чем если вызывать такси из центра.

Актуальное расписание автобусов и подробную карту можно найти на сайте Мосгортранса.

Кроме того, если цена кусается, не стоит исключать вариант заказа такси совместно с кем-нибудь. Ну и, конечно, не надо забывать про скидки и промокоды. Агрегаторы служб такси их также периодически раздают.

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