Более 30 тысяч «синих платочков» раздадут пассажирам в метро Москвы
Пассажиры столичного метрополитена присоединятся к акции «Синий платочек» ко Дню Победы. С 7 по 9 мая им раздадут 32 тысячи платков, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Акция посвящена вкладу женщин в победу над фашизмом и укрепление мира. Синие треугольные платки стали ее символом неслучайно — именно в форме треугольников приходили письма с фронта.
Ранее сообщалось, что поезда между Москвой и Ржевским мемориалом начнут регулярно ходить с 6 мая.
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