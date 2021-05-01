Инсталляции к 1 и 9 Мая украсили станции МЦД и МЦК

Фото: Пресс-служба Московской железной дороги

Праздничные инсталляции к 1 и 9 Мая появились на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Уточняется, что баннеры ко Дню Победы разместили на станциях МЦК Кутузовская и Лужники, а инсталляции к Первомаю — на станциях МЦК Деловой центр и Площадь Гагарина.

Фото: Пресс-служба Московской железной дороги

Импровизированную полевую почту оборудовали на станции Лужники. Здесь разместили письма с фронта, фотографии и посылки. Экспозицию на станции МЦД-1 Славянский бульвар посвятили юным подпольщикам «Молодой гвардии».

Еще одной инсталляцией украсили станцию МЦД-2 Опалиха. На ней изображены журавли, летящие в небе под слова одноименной песни о войне.

Ранее сообщалось, что участок салатовой ветки Московского метрополитена закрыли до 23 мая.

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