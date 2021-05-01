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Участок салатовой ветки Московского метрополитена закрыли до 23 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Участок салатовой ветки Московского метрополитена закрыли до 23 мая

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена прекратил работу до 23 мая в связи с проведением работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки.

С 1 по 23 мая не будет движения поездов на участке между станциями «Дубровка» и «Волжская» салатовой ветки метро. Кроме того, на соседних участках подземки изменят схему движения для предотвращения скопления пассажиров. Ограничения будут действовать только по рабочим дням с 5:30 до 10:00.

В период закрытия участка салатовой линии метро будут работать бесплатные маршруты автобусов КМ. Они станут курсировать по трем маршрутам: КМ1 — от станции метро «Волжская» до метро «Текстильщики», КМ2 — от «Волжской» через станцию МЦД «Люблино», метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки», КМ3 — от метро «Печатники» через «Кожуховскую» до станции «Дубровка».

Автобусы КМ2 будут ходить реже, чем КМ1 и КМ3, так как Северный тоннель под железной дорогой возле станции МЦД «Люблино» может пропустить ограниченное количество автобусов. Автобусы КМ3 будут работать только в будние дни. По выходным до станций метро «Печатники» и «Кожуховская» можно будет добраться на автобусе КМ2.

Водителей автомобилей информируют о возможных осложнениях в движении в районе закрытых станций, особенно в часы пик. Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за этого движение также частично ограничено.

После строительства новой станции «Печатники» БКЛ станет свободнее на соседней станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%, также появятся новые маршруты, а удобные и быстрые пересадки сэкономят время. Кроме того, благодаря полному вводу БКЛ в метро на юге Москвы станет значительно комфортнее: южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15-18 процентов, сообщается на официальном сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее стало известно, что строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить до конца 2022 года.

Читайте также: Закрытие участка салатовой ветки метро: что изменится для пассажиров

МетроЛюблинско-Дмитровская линияБКЛ
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