Закрытие участка салатовой ветки метро: что изменится для пассажиров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

C 1 по 23 мая в Москве будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии от станции «Дубровка» до станции «Волжская». Это делается в целях безопасности в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. О том, какой транспорт заменит подземку, и об альтернативных маршрутах поездок — в материале «Вечерней Москвы».

Сложная геология

Движение по участкам линий метро в столице из-за работ по сооружению БКЛ закрывается периодически. Но обычно его длительность не превышает двух недель, причем нередко штатная работа метрополитена возобновляется досрочно. Однако на этот раз работа двух станций («Кожуховская» и «Печатники») полностью приостанавливается почти на месяц.

Как уточняют в Московском метрополитене, это связано со сложной геологией в зоне проходки тоннеля новой линии, и строителям нужно больше времени для проведения работ. Помимо строительства метро, в этом районе продолжается возведение Юго-Восточной хорды. Из-за этого движение наземного транспорта будет также ограничено: перекроют часть улиц Люблинской и Южнопортовой. Автомобилистам городские власти рекомендуют искать пути объезда.

Между тем участком «Дубровка» — «Волжская» пользуются в будний день свыше 92 тысяч пассажиров, и все эти строительные работы могут вызвать сложности у горожан, что понимают в департаменте транспорта столицы.

На линию выйдут 200 бесплатных автобусов

Для минимизации неудобств будут запущены три бесплатных компенсационных маршрута, сообщил журналистам заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин.

— Маршрут КМ1 проследует от станции метро «Волжская» до станции метро «Текстильщики». Он будет являться основным. Маршрут КМ2 проследует от «Волжской» до «Дубровки». И маршрут КМ3, который будет работать только в будни и с 4 по 7 мая, проследует от станции метро «Дубровка» до станции «Печатники». На компенсационных перевозках задействуют более 200 автобусов повышенной вместимости. Работать они будут с 05:00 до 02:00. Кроме того, у закрытых станций метро и по трассе компенсационных маршрутов будут дежурить сотрудники транспортного комплекса. Они помогут сориентироваться, — рассказал представитель Мосгортранса.

Вместе с появлением временных автобусных маршрутов усилят и действующие регулярные, добавил Блохин. Например, дополнительный подвижной состав появится на линии автобуса номер 646, обеспечивающего связь жителей района Марьино со станциями Московского центрального диаметра и районом Печатники.

— Для жителей района Орехово-Борисово усилен маршрут 719. Соответственно, для жителей района Южнопортовый будет усилен маршрут номер 670, который следует от «Дубровки» до «Нагатинского затона». Более подробную информацию можно получить на сайте Мосгортранса, единого транспортного портала. Кроме того, в социальных сетях можно задать вопросы нашим сотрудникам. Они оперативно постараются на них ответить, — пояснил спикер.

В случае необходимости добавят еще автобусов

Пассажиры других автобусных маршрутов трудностей тоже не испытают, отметил Антон Блохин, отвечая на вопрос корреспондента «ВМ».

— Количество автобусов на обычных городских линиях не уменьшится. У нас всегда приготовлен резерв на случай возникновения нештатных ситуаций. Мы всегда готовы, у нас постоянно работает оперативный штаб, который следит за ходом перевозок. Соответственно, если мы увидим, что количество пассажиров увеличивается, запустим дополнительные единицы техники, — поделился информацией специалист.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Несмотря на то что будет работать несколько сотен дополнительных автобусов, в департаменте транспорта советуют искать объездные пути, поскольку компенсационные маршруты и Таганско-Краснопресненская (фиолетовая) линия могут быть перегружены, предупреждают в ведомстве.

Используя действующий южный участок салатовой ветки, до центра можно добраться, доехав до станции «Зябликово» и пересев на «Красногвардейскую» Замоскворецкой линии. Также имеет смысл пользоваться станциями МЦД Люблино, Депо, Перерва и Текстильщики.

Более детально маршруты можно спланировать на портале «Московский транспорт» и в аналогичном приложении.

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