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Дептранс напомнил о закрытии участка на Калужской-Рижской линии метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дептранс напомнил о закрытии участка на Калужской-Рижской линии метро

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Понедельник, 22 марта, станет первым рабочим днем временного закрытия промежутка «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. На данном участке продолжают курсировать автобусы КМ с остановкой около метро «Калужская». Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает столичный Дептранс.

За выходные автобусами КМ воспользовалось рекордное количество человек — около 180 тысяч. Для удобства москвичам советуют пользоваться соседними линиями метро — Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской и альтернативными наземнымимаршрутами. Также следует заранее планировать время в пути.

Дептранс напомнил о закрытии участка на Калужской-Рижской линии метро

По данным Дептранса, в районе закрытых станций движение автомобилей может быть осложнено. По возможности следует выбирать общественный транспорт — так комфортнее и надежнее.

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Калужско-Рижская линияперекрытие движенияМосковский метрополитен
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