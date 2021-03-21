Фотовыставку о профессионалах ЖКХ открыли в парке Северного речного вокзала

Фотовыставка в парке Северного речного вокзала / Фото: t.me/kgh_moscow

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В парке Северного речного вокзала открыли выставку фотографий, посвященную профессионалам в сфере ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что фотовыставка «Ценные кадры» приурочена ко Дню ЖКХ.

— 30 фотоисторий рассказывают о жизни и труде тех, кто ежедневно заботится о нашем комфорте и безопасности, — говорится в сообщении.

Фото: t.me/kgh_moscow

Уточняется, что снимки для экспозиции были сделаны на стратегических объектах городского хозяйства: на подстанциях, очистных сооружениях, в коллекторах, диспетчерских и лабораториях.

Читайте также: Выставка о самолете Ил-2 откроется в Музее Победы