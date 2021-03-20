Выставка о самолете Ил-2 откроется в Музее Победы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Проект «Герои тыла» обновился в столичном Музее Победы, выставку посвятили 80-летию принятия на вооружение штурмовика Ил-2. Об этом рассказали в пресс-службе музея в субботу, 20 марта.

Посетители смогут узнать о судьбе создателя самолета, конструкторе Сергее Ильюшине, увидеть редкие фото военных лет, любимую гармонь конструктора, а также детали корпуса Ил-2. Всего будет представлено около 30 редких предметов.

Технология 3D-мэппинга позволит гостям «оказаться» в конструкторском бюро в военные годы — с помощью инфографики и видео будет показан процесс создания самолета, который прозвали в армии Летающим танком. Выставка будет работать до 5 мая текущего года.

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