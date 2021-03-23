Встретимся на вокзале: железнодорожные станции Москвы хотят превратить в торгово-развлекательные центры

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В конце весны 2021 года на востоке Москвы планируется открыть новый вокзал — Восточный. Он станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в столице за последние 100 лет. Новый вокзал будет частью крупного транспортного узла около станции метро «Черкизовская». Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Между тем все старые вокзалы планируется переформатировать. Что планируется сделать? Как изменятся привычные нам здания?

Московские вокзалы хотят переформатировать. Там появятся магазины, кафе, отели и даже фитнес-центры. А вот хаотично разбросанных ларьков не будет. РЖД готовят единый стандарт, которому будут следовать все вокзалы. Об этом заявил заместитель гендиректора компании Александр Плутник.

— Мы изучали мировой опыт организации вокзальных комплексов. Везде есть торговля, но на любом вокзале эти объекты являются стационарными. Причем они выглядят так, что вы не понимаете, что находитесь на вокзале, — пояснил Плутник. — И такого качества коллеги добиваются за счет того, что они в свое время сделали стандарты, которые основаны на большом количестве сложных элементов.

Плутник признает, что сейчас на вокзалах не все идеально.

— Там должны быть разные места притяжения. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать. Вокзал для всех — это городская доминанта, важная часть городской инфраструктуры, — пояснил Плутник.

По его словам, компания хочет привлечь на вокзалы даже сетевые магазины одежды. Приветствуют в компании и появление на вокзалах фитнес-центров.

— Мне кажется, что идея хорошая, на вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту, — сказал Плутник.

Ларьки уходят. Придут ли рестораны?

— Переформатировать столичные вокзалы начали 10 лет назад, в этом году юбилей, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Начали с Ярославского, где снесли рынок и киоски с беляшами. На их месте разбили сквер со скамейками и даже установили фонтан. Начали приглашать сюда сетевые кафе. Но гламура так и не получилось. Вокзал остался вокзалом.

Как считает маркетолог Андрей Журавский, все дело в публике.

— Более 90 процентов людей, которые бывают на вокзалах, — это жители регионов. Многие из них — внутренние маятниковые мигранты, которые ездят в Москву из области на работу. Доходы их относительно невелики, плюс ездят они зарабатывать, а не тратить. Если кому-то и нужно купить перекус, то он, как правило, идет не в сетевой фастфуд, а берет что-то в ларьке по дороге: так быстрее и дешевле, — пояснил эксперт. — Неудивительно, что сетевые рестораны — даже недорогие — не выдерживают конкуренции с ларечниками.

Железнодорожники тем не менее пытаются ситуацию изменить. Компания, в частности, занялась созданием нового архитектурного облика объектов нестационарной торговли и услуг.

В январе этого года договоры с арендаторами нестационарных точек на вокзалах в Москве и области расторгли. Хочешь сохранить бизнес — организуй точку в новом формате.

— Дело хорошее, но «новый формат» — это всегда затраты. Если учесть, что аренда площадей на вокзалах и так дорогая из-за огромной проходимости места, то по сути идет вытеснение ларечников экономическими методами, — пояснил Андрей Журавский.

В компании этого и не скрывают:

— Мы хотим, чтобы приходили серьезные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров, — заявил Александр Плутник.

По его словам, предлагать часть объектов для торговли на вокзалах по новым стандартам компании начнут уже весной этого года.

— В целом в этом году вся работа по стандартам будет завершена, — уточнил он.

— С точки зрения организации городского пространства, это революция, — считает Григорий Мельник. — Но скорее в стиле Петра I, который рубил боярам бороды. Вокзалы хотят превратить в торгово-развлекательные комплексы, где все чисто и красиво. Я очень надеюсь, что все произойдет примерно как с МЦК и МЦД. Казалось бы — те же электрички, но ощущение совершенно другое: минус бомжи, чистота, значительно меньше коробейников. Просто другой уровень! Но вот удастся ли его достичь на вокзалах — большой вопрос.

Как пояснил Андрей Журавский, превратить вокзалы в ТРЦ будет крайне непросто.

— Возьмем один из самых крупных — Курский. Его буквально загораживает огромный торговый центр «Атриум», где тоже и бутики, и рестораны, и кафе, и вообще весь тот набор товаров и услуг, который планируется организовать на вокзале, — рассуждает эксперт. — И вот у жителя Москвы выбор: пойти в «Атриум» или пойти на Курский вокзал. Нетрудно догадаться, что он выберет. Если же переформатировать вокзал с расчетом исключительно на пассажиров, которые туда в любом случае придут, то можно вообще практически ничего не делать. Сама жизнь или, если хотите, рыночные механизмы, уже все сделала.

Как пояснил эксперт, есть проблемы и с другими вокзалами. Возле Киевского, как известно, разместился ТЦ «Европейский». И как вокзал справится с этим мощным конкурентом — неясно.

— Возле Павелецкого в этом году хотят завершить долгострой — подземный торговый центр «Павелецкая Плаза», — рассказывает Андрей Журавский. — Там около 80 тысяч квадратных метров площадей — под модную одежду и обувь, рестораны, парфюмерию и косметику. Что всем этим новым современным площадям сможет противопоставить Павелецкий вокзал? Ходят слухи, что целое крыло вокзала отдадут под фуд-молл «Депо-2», но в перспективах этого проекта я не уверен. Туманно будущее Савеловского. Рядом с ним — огромный торговый комплекс с электроникой и аутлетами модных брендов. С одной стороны, это даже хорошо — комплекс генерирует людской трафик. С другой стороны, Савеловский должен открыть такие торговые точки или рестораны, которых в торговом комплексе нет. Какие — непонятно. Пока все, что удалось сделать, — это открыть на вокзале фастфуд.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Григорий Мельник считает, что задумываться о переформатировании вокзалов было нужно раньше, еще в 1990-е и начале 2000-х.

— И согласовывать свои планы с командой прошлого мэра, которая отдала под коммерческую застройку площади перед многими железнодорожными вокзалами, — считает эксперт.

Андрей Журавский считает, что не все потеряно.

— На Комсомольской площади, где Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы, торговые площади есть с советских времен, но они для такого трафика людей просто мизерны, — убежден эксперт. — Поэтому развивать торговлю и услуги на трех вокзалах вполне реально. Хорошие перспективы и у Белорусского вокзала. Там сейчас строится большой транспортно-пересадочный узел для МЦД, а значит, трафик пассажиров может даже вырасти. Между тем, от строительства подземного торгового центра, задуманного еще в 2000-е, московские власти отказались. Так что конкурентов у «вокзальной торговли» будет немного. Другой вопрос, хватит ли там свободных площадей: вокзал относительно небольшой.

Также, считает эксперт, хороши перспективы у Рижского вокзала.

— Пассажиропоток там мизерный, а вот свободные площади есть, — пояснил Журавский.

Поработал — тягай железо

Григорий Мельник считает, что на железнодорожных вокзалах будут весьма перспективны коворкинги — офисные площади для кратковременной аренды.

— До всех вокзалов легко добираться, а потом от них не нужно никуда идти или ехать. Прибыл и работай, — пояснил эксперт. — В коворкингах на вокзалах крайне удобно организовывать бизнес-встречи и собеседования, потому что всем участникам, опять же, очень удобно добираться. Другой вопрос, что офисное пространство должно быть максимально комфортным и ничем даже близко не напоминать зал ожидания.

Мельник напомнил, что еще в 2012 году на Павелецком вокзале открывали коворкинг.

— Там было довольно уютно. Приходишь и арендуешь рабочее место: стол, стул, компьютер. Был зал для переговоров и кухня, где можно разогреть обед. Я сам там работал, — пояснил эксперт. — Но спустя какое-то время коворкинг закрылся.

По мнению экспертов, весьма перспективна и идея открыть на вокзалах и фитнес-центры.

— Эта инициатива перспективна прежде всего для железнодорожных комплексов двух столиц и городов-миллионников, — считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. — Это позволит людям в поездках проводить с пользой время, повысит их вовлеченность в занятия физкультурой, поможет самим железнодорожникам быть в форме.

По мнению эксперта, для реализации подобных проектов крупные сетевые операторы фитнес-индустрии обладают всеми необходимыми ресурсами.

Директор по операционной деятельности крупной сети фитнес-клубов Ирина Троска также считает, что инициатива железнодорожников весьма интересна.

— Если будут созданы условия для удобного и выгодного захода сетевого фитнеса в инфраструктуру, мы с удовольствием поддержим начинание. Основное — понять, какие требования будут предъявляться к операторам, — отметила Ирина.

Логичнее всего, по ее мнению, организовывать на вокзалах фитнес-клубы небольшого формата с минимальным количеством персонала.

— Такие залы можно открыть на франчайзинговой основе. У нас есть разработки, которые могут отлично встроиться в новую архитектуру пространства вокзальных комплексов, — заявила Троска.

Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы, считает, что у московских вокзалов хорошие перспективы.

— У нас, как и в Европе, стало расти значение локальных железных дорог. Люди начали регулярно ездить на электричках в центр на работу, а быстрый ритм диктует свои правила. Утром по пути хочется перекусить, выпить кофе-чай, вечером — заскочить за покупками, ведь в свой населенный пункт порой возвращаешься, когда местные магазины уже закрыты. Логичнее сделать покупки на вокзале.

КАК У НИХ

Во всех крупных европейских городах железнодорожные вокзалы, находящиеся в центре города, становятся «объектами смешанного использования». Урбанисты даже придумали специальный термин — mixed used. Типичный пример — вокзал Милана. Это огромное здание, которое имеет много лишних площадей. Там и размещаются продуктовые магазины, кафе, бутики. Похожим образом организованы Gare du Nord — Северный железнодорожный вокзал Парижа, а также Victoria Station — один из крупнейших вокзалов Лондона. В последние годы, впрочем, в крупных городах вокзалы стараются выносить на окраины города и строить их более компактными — исключительно для пассажиров. А вся коммерческая составляющая строится уже в непосредственной близости от них.

РЕПЛИКА

Архитекторам нужно сильно постараться

Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики:

—Москва пытается реализовать успешный мировой опыт. Во всем цивилизованном мире исторические здания вокзалов приспосабливают для торговли и услуг. В Москве, считаю, в этом направлении предстоит большая работа. Нужны длительные и серьезные усилия архитекторов, дизайнеров и других специалистов, которые позволят превратить вокзал в центр общественной жизни.

Причем не для транзитных пассажиров, а для местных жителей. Ну вот скажите сейчас человеку, живущему на Садовом кольце: «Пойдем, пообедаем на Курский!» Он наверняка как минимум удивится. Ведь вокзал в представлении большинства москвичей не самое уютное место, где хватает не самой приличной публики. Вот это представление и предстоит сломать, что, я думаю, будет сделать крайне непросто. Есть и обратное опасение, что вокзалы превратятся в обычные торговые центры, как, например, произошло со «Щелковским», который стал «Центральным». Там вокзал, по сути, просто пристройка к огромному ТЦ. Но с железнодорожными вокзалами, уверяю вас, такого не произойдет. Во-первых, трафик пассажиров на них в сотни раз больше, чем на вокзале для автобусов. И всех этих пассажиров нужно где-то обслуживать.

Во-вторых, бизнес по перевозке людей — а вокзал часть этого бизнеса — существенно выгоднее, чем сдача помещений в аренду под кафе или магазины. Вряд ли РЖД поступится интересами пассажиров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самый загруженный вокзал Москвы — Ярославский. В прошлом году, по данным РЖД, он принял почти 72 миллиона пригородных пассажиров и 6,8 миллиона пассажиров поездов дальнего следования. На втором месте — Курский вокзал (58,3 и 12,8 миллиона пассажиров соответственно). Замыкает тройку лидеров Казанский вокзал: 33,5 миллиона пассажиров электричек, 16,3 миллиона пассажиров поездов дальнего следования.

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