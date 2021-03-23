Пешеходные переходы построят у железнодорожной станции Переделкино

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Переделкино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно проекту, рабочие благоустроят территорию площадью 30,41 гектара. На месте старой платформы рабочие построят современный городской вокзал с пешеходным переходом — конкорсом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам. Также появится пешеходный переход через железнодорожные пути в створе 1-й улицы Лазенки.

Кроме того, специалисты построят навесы от станции до остановок наземного транспорта. Реконструкцию станции планируют завершить до 2022 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с результатом реализации первого этапа комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал». Он отметил, что очистные сооружения являются самой невидимой работой коммунальщиков, но от этого не менее важной.

Читайте также: Более 500 дополнительных поездов пустят РЖД до и во время майских праздников