Поезда между Москвой и Ржевским мемориалом начнут регулярно ходить с 6 мая

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Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Электропоезда из Москвы до Ржевского мемориала начнут регулярно ходить с 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) во вторник, 4 мая.

— Новый регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату, — рассказали в организации.

Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка», время поездки займет немногим более четырех с половиной часов. Отправляться поезда будут с Рижского вокзала, в пути остановки предусмотрены на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, а также Ржев-Балтийский, отмечает ТАСС.

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