Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Поезда между Москвой и Ржевским мемориалом начнут регулярно ходить с 6 мая
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Поезда между Москвой и Ржевским мемориалом начнут регулярно ходить с 6 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Электропоезда из Москвы до Ржевского мемориала начнут регулярно ходить с 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) во вторник, 4 мая.

— Новый регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату, — рассказали в организации.

Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка», время поездки займет немногим более четырех с половиной часов. Отправляться поезда будут с Рижского вокзала, в пути остановки предусмотрены на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, а также Ржев-Балтийский, отмечает ТАСС.

Читайте также: Движение перекроют на юго-востоке Москвы в связи со строительством ТПУ «Некрасовка»

мемориал памятипоезда «Ласточка»ЦППК
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте