Движение перекроют на юго-востоке Москвы в связи со строительством ТПУ «Некрасовка»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Сочинская улица Карта всех событий

Движение на нескольких улицах на юго-востоке города перекроют для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) станции «Некрасовка». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 мая.

В период с 23 мая по 27 августа круглосуточно будет перекрыто пересечение Сочинской улицы и Рождественской улицы. Кроме того, будет закрыто пересечение улицы Липчанского и Рождественской улицы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что движение ограничат в Москве из-за реконструкции здания Политехнического музея.

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