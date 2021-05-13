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Два Rolls-Royce и почти 200 Mercedes эвакуировали в Москве с начала весны
Фото: Pixabay

Два Rolls-Royce и почти 200 Mercedes эвакуировали в Москве с начала весны

Иван Юминов

Транспорт

С начала весны этого годы с улиц Москвы эвакуировали на спецстоянки около тысячи дорогих автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 мая.

— 193 Mercedes, три Tesla, два Rolls-Royce, почти 170 Porsche — это автосалон? Лучше. Это спецстоянки, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, один автомобиль Lamborghini эвакуировали два раза.

Ранее сообщалось, как организовать эвакуацию автомобиля после аварии или поломки.

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