Два Rolls-Royce и почти 200 Mercedes эвакуировали в Москве с начала весны
С начала весны этого годы с улиц Москвы эвакуировали на спецстоянки около тысячи дорогих автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 мая.
— 193 Mercedes, три Tesla, два Rolls-Royce, почти 170 Porsche — это автосалон? Лучше. Это спецстоянки, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, один автомобиль Lamborghini эвакуировали два раза.
Ранее сообщалось, как организовать эвакуацию автомобиля после аварии или поломки.
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