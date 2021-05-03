Фото: Telegram / dtp77

Россия, Москва, Зеленоград, к601А Карта всех событий

Автомобиль Mercedes застрял на лестнице в Зеленограде. Инцидент произошел в Зеленодольске в понедельник, 3 мая. Хозяина машины на месте происшествия нет. Об инциденте сообщил Telegram-калан ДТП и ЧП Москва и МО.

Авто застряло на лестнице в шестом микрорайоне около корпуса 601а в Зеленограде. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как люди обходят иномарку по бокам, рядом играют дети. В какой-то момент мужчина в капюшоне подошел к автомобилю и снял с него номера.

Видео: агентство «Москва»

Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с владельцем авто, однако мужчина отказался комментировать произошедшее.

По данным СМИ, когда к машине подъехал эвакуатор, владелец авто встретил их недружелюбно. Несколько молодых людей из иномарки устроили драку. Их задержала полиция. Подробности инцидента уточняются.

Ранее «ВМ» сообщала, что спорткары Lamborghini, Porsche и Infiniti столкнулись возле «Москвы-Сити».

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