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Два грузовика столкнулись на МКАД
Фото: Дептранс

Два грузовика столкнулись на МКАД

Евгения Владимирова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

На МКАДе столкнулись два грузовика. Об этом, в понедельник, 3 мая, сообщил департамент транспорта Москвы.

Инцидент произошел в районе Тропаревского лесопарка. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на протяжении 2,5 километров. В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате аварии есть пострадавшие.

Два грузовика столкнулись на МКАДФото: Дептранс

Ранее «ВМ» сообщала, что два человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе.

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