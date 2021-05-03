Два грузовика столкнулись на МКАД

Фото: Дептранс

Россия, Москва, МКАД, 46-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На МКАДе столкнулись два грузовика. Об этом, в понедельник, 3 мая, сообщил департамент транспорта Москвы.

Инцидент произошел в районе Тропаревского лесопарка. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на протяжении 2,5 километров. В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате аварии есть пострадавшие.

Фото: Дептранс

Ранее «ВМ» сообщала, что два человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе.

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