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Автомобиль врезался в столб на западе Москвы
Фото: moscow-live

Автомобиль врезался в столб на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, площадь Победы, 1 Карта всех событий

Легковой автомобиль врезался в столб на западе столицы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел по адресу площадь Победы, дом 1. По предварительной информации, водитель погиб.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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