Автомобиль врезался в столб на западе Москвы
Россия, Москва, площадь Победы, 1 Карта всех событий
Легковой автомобиль врезался в столб на западе столицы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел по адресу площадь Победы, дом 1. По предварительной информации, водитель погиб.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
Читайте также: Дети обнаружили корпус мины на западе Москвы