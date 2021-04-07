Как организовать эвакуацию автомобиля после аварии или поломки

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

В жизни каждого автомобилиста может произойти ситуация, в которой требуется эвакуировать машину с помощью спецтехники. Это решение несет в себе достаточно рисков, поэтому к нему следует отнестись внимательно. О том, что представляет собой эвакуация авто, как ее правильно организовать и как выбрать компанию, предоставляющую подобные услуги, подробно рассказывается ниже.

Что такое эвакуация автомобиля?

Эвакуация машины представляет собой ее транспортировку с применением специальной техники. Как, правило, это грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Воспользоваться эвакуацией транспортного средства могут и мотоциклисты — для них есть услуга «подача мотоэвакуатора».

В каких случаях может понадобиться эвакуация авто?

Существует несколько малоприятных ситуаций, в которых автовладельцы вынуждены обращаться за данной услугой.

Чаще всего причиной эвакуации является поломка автомобиля. Некоторые водители предпочитают отбуксировать свое авто на гибкой сцепке с помощью машин знакомых или других доброжелательных автомобилистов. Однако такой способ менее надежен по сравнению с эвакуатором, особенно в случае неопытности водителя или в сложных погодных условиях.

Еще одной распространенной причиной для вызова эвакуатора, конечно, являются дорожно-транспортные происшествия. По данным столичной ГИБДД, больше всего аварий происходит в последний рабочий день. Это можно объяснить тем, что многие люди устают к концу недели или стремятся побыстрее уехать за город. После аварий альтернативы эвакуаторам просто не существует, поскольку многие автомобили после столкновения выходят из строя. В этом случае можно вызвать службу эвакуации в Мос области за МКАД.

Помимо этого, машина может оказаться на эвакуаторе из-за того, что водитель потерял управление, и транспортное средство вылетело в кювет, из-за пробитой шины, разрядившегося аккумулятора и других подобных ситуаций.

Плюсы вызова эвакуатора

Безопасность — всю работу выполнят опытные сотрудники службы эвакуации с помощью специальной техники. Оперативность — заказанный эвакуатор прибудет максимально быстро в необходимое место. Удобство — эвакуатор доставит машину в нужный пункт назначения, например, в гараж или ремонтную мастерскую.

Процесс погрузки машины на платформу: важные моменты

Вне зависимости от опыта и репутации компании, предоставляющей услуги по эвакуации автомобилей, необходимо внимательно следить за процессом погрузки авто на платформу. В первую очередь водитель эвакуатора должен припарковаться так, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения.

Перед началом погрузки водитель эвакуатора обязан включить проблесковый маячок, причем сделать это необходимо вне зависимости от времени суток и сезона.

Помимо этого, клиенту рекомендуется следить за тем, чтобы при погружении его авто на платформу не повредилась краска и детали транспортного средства.

Как выбрать компанию, занимающуюся эвакуацией машин?

При выборе фирмы рекомендуется поискать несколько вариантов в интернете — у многих из них есть сайты, где указаны перечень услуг и прайс-лист.

Кстати, стоит помнить, что на цену эвакуатора влияют сразу несколько факторов: масса авто, объем двигателя, место, откуда вывозится машина, общее время выполнения заказа и иногда время суток.

Если есть возможность, то не лишним будет почитать отзывы о работе компании. Иногда лучше потратить на это чуть больше времени, но не ошибиться в выборе. Предыдущие клиенты могут рассказать полезные подробности работы той или иной службы эвакуации.

На правах рекламы

ОГРНИП 320774600352800ИП Фролов Николай Алексеевич