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Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро возобновил работу
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро возобновил работу

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

В Московском метрополитене возобновил работу для пассажиров участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Дубровка» и «Волжская».

Как сообщается в Twitter метрополитена, с пятницы, 14 мая, все станции линии вновь открыты для пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строители закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники» раньше срока. За время строительных работ специалисты обновили пассажирскую инфраструктуру, в частности, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.

Читайте также: Дептранс рассказал о работе станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии

МетроЛюблинско-Дмитровская линияучасток метро
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