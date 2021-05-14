Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро возобновил работу

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В Московском метрополитене возобновил работу для пассажиров участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Дубровка» и «Волжская».

Как сообщается в Twitter метрополитена, с пятницы, 14 мая, все станции линии вновь открыты для пассажиров.

Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров. Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) May 14, 2021

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строители закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники» раньше срока. За время строительных работ специалисты обновили пассажирскую инфраструктуру, в частности, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.

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