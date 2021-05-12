Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс рассказал о работе станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс рассказал о работе станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Работа станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии проходит в штатном режиме. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Утро на станциях в районе закрытого участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии проходит штатно. Количество пассажиров выросло, но станции справляются с увеличенной нагрузкой, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в районе закрытых станций дежурят работники транспортного комплекса для принятия оперативных решений.

Напомним, движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановили с 1 по 23 мая 2021 года. Поезда не останавливаются на участке салатовой ветки из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что число пассажиров на станции метро «Дубровка» выросло в пять раз в первый рабочий день после закрытия участка салатовой ветки.

Читайте также: Альтернативные маршруты разработали для москвичей на время закрытия участка линии метро

МетроЛюблинско-Дмитровская линиястроительство БКЛ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Все мнения
О проекте