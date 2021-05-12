Дептранс рассказал о работе станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии

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Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Работа станций в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии проходит в штатном режиме. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Утро на станциях в районе закрытого участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии проходит штатно. Количество пассажиров выросло, но станции справляются с увеличенной нагрузкой, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в районе закрытых станций дежурят работники транспортного комплекса для принятия оперативных решений.

Напомним, движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановили с 1 по 23 мая 2021 года. Поезда не останавливаются на участке салатовой ветки из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что число пассажиров на станции метро «Дубровка» выросло в пять раз в первый рабочий день после закрытия участка салатовой ветки.

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