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Пассажиропоток станции «Дубровка» вырос в первый рабочий день после закрытия участка метро
Фото: Twitter / Сергей Собянин

Пассажиропоток станции «Дубровка» вырос в первый рабочий день после закрытия участка метро

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Число пассажиров на станции метро «Дубровка» выросло в пять раз в первый рабочий день после закрытия участка салатовой ветки. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что нагрузка пассажиропотока выросла на станциях «Дубровка», «Текстильщики» и «Красногвардейская».

— На станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии число пассажиров увеличилось на 30 процентов. Замоскворецкую линию выбрали 56 процентов пассажиров закрытого участка, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, передвижение на автобусах КМ выбрали 42 процента пассажиров.

Департамент выразил благодарность горожанам, которые прислушались к рекомендациям и адаптировали свои маршруты под сложившуюся ситуацию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановили с 1 по 23 мая 2021 года. Поезда не останавливаются на участке салатовой ветки из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

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