Реконструкция станции «Очаково» будет осуществляться в рамках развития МЦД-4
Реконструкция станции «Очаково» и новые маршруты общественного транспорта будут функционировать в Москве в рамках развития территорий МЦД-4. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Отмечается, что проект предполагает реконструкцию платформы Очаково. Также планируется продлить существующий переход через железнодорожные пути и оформить комфортные пешеходные зоны у станций «Очаково» и «Аминьевская».
Кроме того, Москомархитектура предусматривает реконструкцию участка улицы Наташи Ковшовой.
— Также будут обустроены пешеходные переходы и городская навигация, а рядом со станцией Аминьевская появится многофункциональный комплекс с подземным паркингом, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин официально утвердил проект развития территории у станций Очаково и Аминьевская Киевского направления.
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