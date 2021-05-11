Реконструкция станции «Очаково» будет осуществляться в рамках развития МЦД-4

Проект станции метро «Очаково» («Озерная») / Фото предоставлены Стройкомплексом города Москвы

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Очаково Карта всех событий

Реконструкция станции «Очаково» и новые маршруты общественного транспорта будут функционировать в Москве в рамках развития территорий МЦД-4. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Отмечается, что проект предполагает реконструкцию платформы Очаково. Также планируется продлить существующий переход через железнодорожные пути и оформить комфортные пешеходные зоны у станций «Очаково» и «Аминьевская».

Кроме того, Москомархитектура предусматривает реконструкцию участка улицы Наташи Ковшовой.

— Также будут обустроены пешеходные переходы и городская навигация, а рядом со станцией Аминьевская появится многофункциональный комплекс с подземным паркингом, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин официально утвердил проект развития территории у станций Очаково и Аминьевская Киевского направления.

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