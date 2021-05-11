Два трамвайных маршрута запустили между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Бутырская улица, 97 Карта всех событий

В Москве запустили два трамвайных маршрута между станцией метро «Дмитровская» и Соболевским проездом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» во вторник, 11 мая.

Так, на этом участке запустили трамваи № 27 и № 29.

Ранее столичные власти заявили, что в городе к 2024 году будут заменены все трамваи, по Москве будут курсировать только низкопольные вагоны.

Читайте также: Съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект временно закроют