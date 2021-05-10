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Власти Москвы планируют обновить все трамваи до 2024 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Москвы планируют обновить все трамваи до 2024 года

Виктория Родимкина

Транспорт

Все трамваи в столице будут обновлены до 2024 года, курсировать по городу будут только низкопольные вагоны. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в понедельник, 10 мая.

— До 2024 года по требованию мэра мы полностью обновим все трамвайные вагоны, они будут только низкопольными, максимально комфортными и удобными, — сказал заммэра.

Он пояснил, что 10 мая в Москве был запущен последний участок трамвайных путей, который ранее был закрыт на капитальный ремонт. Движение начали маршруты трамваев № 23, 27, 29 и 30.

Максим Ликсутов также отметил, что капитальный ремонт трамвайных путей в городе был завершен с большим опережением. Это, по словам заммэра, связано с тем, что трамвайная инфраструктура была передана в столичный метрополитен, технологии которого позволяют завершать работы в короткий срок, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе столицы

Максим Ликсутовтранспорт столицытрамвай
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