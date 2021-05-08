Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе столицы

Евгения Владимирова

Город

Новые односекционные трамваи начнут курсировать на северо-западе столицы. Об этом в субботу, 8 мая сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы повышаем и комфорт поездок, закупаем новый подвижной состав — впервые в Москве поехали современные низкопольные односекционные вагоны, удобные для всех пассажиров, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По данным ведомства, новые трамваи низкопольные, они обеспечат комфортное передвижение маломобильных пассажиров. Уточняется, что новые трамваи постепенно заменят своих предшественников — Tatra-T3.

Вагоны оснащены USB-разъемами, системой климат-контроля и медиаэкранами. В каждом трамвае поместятся 110 человек.

— Трамваи — это самый экологичный и эффективный наземный транспорт. В час они перевозят почти в три раза больше пассажиров, чем автобусы. По поручению мэра мы будем развивать трамвайную сеть Москвы, чтобы трамвай стал таким же максимально надежным, как и Мосметро. Для этого мы полностью меняем технологии ремонта, чтобы больше не останавливать движение и ремонтировать трамвайную инфраструктуру незаметно для пассажиров и жителей, — цитирует Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что трамвай № 6 снова вышел на маршрут после ремонтных работ в Южном и Северном Тушине.

Читайте также: Московские электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров с момента запуска

транспорт столицыДепартамент транспорта Москвытрамваи Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте