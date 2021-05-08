Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые односекционные трамваи начнут курсировать на северо-западе столицы. Об этом в субботу, 8 мая сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы повышаем и комфорт поездок, закупаем новый подвижной состав — впервые в Москве поехали современные низкопольные односекционные вагоны, удобные для всех пассажиров, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По данным ведомства, новые трамваи низкопольные, они обеспечат комфортное передвижение маломобильных пассажиров. Уточняется, что новые трамваи постепенно заменят своих предшественников — Tatra-T3.

Вагоны оснащены USB-разъемами, системой климат-контроля и медиаэкранами. В каждом трамвае поместятся 110 человек.

— Трамваи — это самый экологичный и эффективный наземный транспорт. В час они перевозят почти в три раза больше пассажиров, чем автобусы. По поручению мэра мы будем развивать трамвайную сеть Москвы, чтобы трамвай стал таким же максимально надежным, как и Мосметро. Для этого мы полностью меняем технологии ремонта, чтобы больше не останавливать движение и ремонтировать трамвайную инфраструктуру незаметно для пассажиров и жителей, — цитирует Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что трамвай № 6 снова вышел на маршрут после ремонтных работ в Южном и Северном Тушине.

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