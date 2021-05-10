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Съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект временно закроют
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект временно закроют

Илья Ашуров

Транспорт
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области будет временно закрыт. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что перекрытие участка дороги связано с ремонтными работами. Оно продлится с 21:00 понедельника, 10 мая, до 06:00 вторника, 11 мая. Водителям рекомендуется заранее планировать объездные маршруты.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что движение двух трамвайных маршрутов на севере Москвы изменили из-за поломки кабеля. Изменение связано с повреждением кабелей на маршрутах трамваев № 27 и № 29, которые ходят от метро «Войковская» до Михалкова.

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ТТККутузовские проспектдвижение
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