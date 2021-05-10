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Автомеханик рассказал, как самостоятельно вытащить застрявшую в грязи машину
Фото: pixabay.com

Автомеханик рассказал, как самостоятельно вытащить застрявшую в грязи машину

Виктория Родимкина

Общество

Автомеханик Александр Иванов рассказал, что делать, если машина застряла в грязи, а рядом нет никого, кто смог бы помочь в такой ситуации.

По его словам, в таком случае может помочь метод «в раскачку», при этом нужно крутить руль вправо-влево, вправо-влево. Такой способ может помочь только если яма не очень глубокая.

Автомеханик пояснил, что если увязли все четыре колеса, придется мастерить весла.

— Это еще один народный способ. Привязываем дощечки к колесу и как на лодке, на веслах они нас будут вытаскивать, — сказал специалист.

Он отметил, что привязывать деревяшку нужно поперек шины. Если смастерить весла необходимого размера не удалось, Александр Иванов посоветовал попытаться улучшить сцепление шин с дорогой. Для этого нужно подложить под колеса любые предметы, сообщает РЕН ТВ.

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