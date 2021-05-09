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Шеф-повар предложил полезную замену традиционным шашлыкам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шеф-повар предложил полезную замену традиционным шашлыкам

Татьяна Плотникова

Общество

Во время майских выходных многие отправляются на дачу или на природу, чтобы пожарить шашлык. Однако есть более полезные варианты блюд для пикника, рассказал шеф-повар и телеведущий Владимир Павлов.

Павлов напомнил, что жареное мясо является тяжелой для организма пищей, и предложил в качестве более полезной альтернативы рыбу, овощи или грибы. Этих продуктов можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.

При этом приготовление на костре придаст продуктам аромат дымка и существенно улучшит вкус готовых блюд.

— Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде, — рассказал повар.

На костре можно приготовить и десерт — например, взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку на несколько минут.

Кроме того, маршмеллоу можно просто поджарить на углях, рассказал Павлов в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог перечислила правила для майского отдыха с шашлыками.

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

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