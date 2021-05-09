Шеф-повар предложил полезную замену традиционным шашлыкам

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Во время майских выходных многие отправляются на дачу или на природу, чтобы пожарить шашлык. Однако есть более полезные варианты блюд для пикника, рассказал шеф-повар и телеведущий Владимир Павлов.

Павлов напомнил, что жареное мясо является тяжелой для организма пищей, и предложил в качестве более полезной альтернативы рыбу, овощи или грибы. Этих продуктов можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.

При этом приготовление на костре придаст продуктам аромат дымка и существенно улучшит вкус готовых блюд.

— Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде, — рассказал повар.

На костре можно приготовить и десерт — например, взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку на несколько минут.

Кроме того, маршмеллоу можно просто поджарить на углях, рассказал Павлов в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог перечислила правила для майского отдыха с шашлыками.

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