Диетолог перечислила правила для майского отдыха с шашлыками

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Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян перечислила правила, которые нужно соблюдать при походе на шашлыки в майские праздники.

По ее словам, при употреблении мяса следует знать меру.

— Перед таким тяжелым приемом пищи все-таки лучше съесть салаты. И не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат — занялся приготовлением шашлыка, поговорили — немного поели мяса, — сказала Григорьян.

Она пояснила, что мясо для шашлыка не следует замачивать в кефире или мариновать в майонезе. Это может привести к расстройству кишечника, а также является нагрузкой на поджелудочную железу.

Диетолог посоветовала готовить натуральное мясо, рыбу и птицу на огне. При этом, по ее мнению, не стоит запивать еду газированными напитками или алкоголем.

При выборе мяса лучше всего отдать предпочтение индейке или курице, добавила Григорьян в интервью изданию RT.

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