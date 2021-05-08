Доктор Мясников назвал признак рака, который встречается только у мужчин

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Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин может быть связан с регулярными кровопотерями по естественным причинам. У мужчин же при наличии такого симптома следует искать другую причину.

— У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология, — сказал Мясников.

Он посоветовал при пониженном уровне гемоглобина сразу же обратиться к врачу.

При этом телеведущий пояснил, что анемия одинаково опасна и для мужчин, и для женщин, но пониженный уровень гемоглобина может проявляться по разным причинам.

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