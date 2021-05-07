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Врач объяснила, почему нельзя лечить ангину мороженым
Фото: pixabay.com

Врач объяснила, почему нельзя лечить ангину мороженым

Елена Фролова

Здоровье

Когда у человека обостряются хронические заболевания, например, тонзиллит или фарингит, а также появляются симптомы ангины, при лечении нельзя действовать методом «клин клином». По словам кандидата медицинских наук, врача-отоларинголога Людмилы Елизаровой, нельзя лечить горло мороженым.

— Наши органы, расположенные в глотке, а именно миндалины, слизистые, покрытые лимфатическими образованиями, язычные миндалины, — любят тепло. Если человек заболевает, если у него обостряются хронические заболевания, то необходимо пополоскать горло какими-то теплыми травяными растворами, держать ноги в тепле, — пояснила медик.

При этом она добавила, что лечить горло мороженым нельзя ни в коем случае, потому что так можно только усугубить свое состояние. По ее словам, регионарная лимфатическая система у небных миндалин доходит до сердца, поэтому если у человека развивается болезнь, то могут быть атаки сердца, отмечает «Радио 1».

Врач также рекомендовала умеренно употреблять мороженое и прохладительные напитки, в противном случае можно навредить здоровью.

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