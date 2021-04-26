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Врач рассказал, на какие опасные болезни указывает ком в горле
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Врач рассказал, на какие опасные болезни указывает ком в горле

Юлия Павлушова

Здоровье

Ком в горле может оказаться симптомом опасного заболевания. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ескова. Медик призвала не игнорировать эту проблему.

Чаще всего ком образуется из-за стресса на протяжении длительного времени. Если наряду с этим появляются першение и боль при глотании, то ощущение сигнализирует о более серьезной проблеме — перенесенной черепно-мозговой травме, инсульте или нейроинфекции. Также ком в горле указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта —язву или грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

В отдельных случаях неприятные ощущения в горле появляются при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска. Причем появляются боли при глотании, которые могут отдавать в ухо или нижнюю челюсть.

— При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно, — цитирует Ирину Ескову Пятый канал.

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