Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

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Потеря обоняния считается не только одним из частых, но и одним из самых длительных признаков коронавирусной инфекции. Клинический фармаколог и практикующий врач Александр Эдигер рассказал, как можно восстановить «нюх» после перенесенного заболевания.

Как правило, обоняние и вкус восстанавливаются на 10-12 день, а спустя месяц люди, перенесшие коронавирус, забывают о неудобствах, которые испытывали во время болезни. Однако часто встречаются случаи, когда обоняние не возвращается в течение нескольких месяцев.

— Вернуть умение ловить запахи можно с помощью восстановления нейрональных повреждений, восполнения необходимых веществ и попытки регулировать происходящее, — пояснил медик.

По его мнению, необходимо жестко контролировать свертывающую систему крови. Поэтому, конечно, важна врачебная помощь.

— А вот восстановить нервную систему можно попробовать в домашних условиях. Для этого надо использовать несколько веществ, продающихся в аптеках как монокомпоненты, а также находящихся в составе БАДов, — добавил Александр Эдигер.

Среди этих веществ он перечислил фосфатидилсерин, пассифлору, а также экстракты цветков шафрана и гриффонии, сообщает «Общественная служба новостей».

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