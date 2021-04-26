Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
Фото: Pexels

Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Потеря обоняния считается не только одним из частых, но и одним из самых длительных признаков коронавирусной инфекции. Клинический фармаколог и практикующий врач Александр Эдигер рассказал, как можно восстановить «нюх» после перенесенного заболевания.

Как правило, обоняние и вкус восстанавливаются на 10-12 день, а спустя месяц люди, перенесшие коронавирус, забывают о неудобствах, которые испытывали во время болезни. Однако часто встречаются случаи, когда обоняние не возвращается в течение нескольких месяцев.

— Вернуть умение ловить запахи можно с помощью восстановления нейрональных повреждений, восполнения необходимых веществ и попытки регулировать происходящее, — пояснил медик.

По его мнению, необходимо жестко контролировать свертывающую систему крови. Поэтому, конечно, важна врачебная помощь.

— А вот восстановить нервную систему можно попробовать в домашних условиях. Для этого надо использовать несколько веществ, продающихся в аптеках как монокомпоненты, а также находящихся в составе БАДов, — добавил Александр Эдигер.

Среди этих веществ он перечислил фосфатидилсерин, пассифлору, а также экстракты цветков шафрана и гриффонии, сообщает «Общественная служба новостей».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснил, какие неврологические осложнения может вызывать COVID-19

врачкоронавируспотеря обоняния
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в